Abel, Vítor Pereira, Paulo Sousa e Renato Paiva conhecem adversários na Libertadores

Os quatro treinadores portugueses na Copa Libertadores conheceram esta sexta-feira os adversários para a fase de grupos da prova.

Abel Ferreira, bicampeão da prova com o Palmeiras, está no grupo A, onde vai defrontar o Emelec, Equador, o Deportivo Táchira, da Venezuela, e o Independiente Petrolero, da Bolívia.

Vítor Pereira vai estrear-se na Libertadores com o Corinthians e vai ter de enfrentar um dos favoritos à conquista da prova, os argentinos do Boca Juniors, para além do Deportivo Cali, da Colômbia e o Always Ready, da Bolívia.

O Flamengo, agora treinado pelo português Paulo Sousa, está no grupo H, com o Universidad Católica, do Chila, o Sporting Cristal, do Perú, e o Talleres, da Argentina.

Renato Paiva vai disputar a prova pela segunda vez no Independiente del Valle, do Equador, que vai jogar com Atlético Mineiro, campeão brasileiro, para além do América Mineiro, também do Brasil, e o Deportes Tolima, da Colômbia.