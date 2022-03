O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do Paulistão, do Brasil.

O Verdão venceu, por 2-0, na receção ao Ituano, a contar para os quartos de final. Raphael Veiga abriu o marcador logo aos três minutos, de grande penalidade, e Rony fixou o resultado final aos 55.

Abel fica, agora, à espera de Guarani ou Red Bull Bragantino.