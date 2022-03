Médio do Santa Clara titular na vitória que apura o Japão para o Mundial 2022

O Japão, com a ajuda de Hidemasa Morita, do Santa Clara, venceu a Austrália, em Sydney, por 0-2, e garantiu presença no Mundial 2022.

O médio do Santa Clara jogou os 90 minutos pela seleção japonesa, que só marcou nos minutos finais, por intermédio de Kaoru Mitoma. O avançado, de 24 anos, foi lançado aos 84 minutos e marcou aos 89 e 94.

Com este resultado, os nipónicos juntam-se a Arábia Saudita, que beneficia da derrota da Austrália, Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, e Irão como representantes da Ásia no Mundial do Qatar.

A Austrália, também inserida no grupo B de qualificação, vai discutir o acesso com o terceiro classificado do Grupo A, ainda a definir.

Trata-se da sétima presença consecutiva do Japão em Mundiais. A última vez que não conseguiu apurar-se foi em 1994, nos EUA.