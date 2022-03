Luís Castro confirma que vai ser treinador do Botafogo

Luís Castro confirmou, esta quinta-feira, que vai treinar o Botafogo.

Nas "stories" do Instagram, o treinador português, que deixou o Al Duhail, do Qatar, publicou uma foto com a camisola do clube brasileiro.

"Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, servindo o Glorioso", escreveu Luís Castro, de 60 anos.

Aumenta, oficialmente, para quatro o número de treinadores portugueses no Brasileirão. Luís Castro junta-se a Abel Ferreira, do Palmeiras, Paulo Sousa, do Flamengo, e Vítor Pereira, do Corinthians.

Segundo a imprensa brasileira, Luís Castro assina contrato válido por ano e meio e terá total controlo nas contratações do clube.

Após várias épocas na formação do FC Porto, onde venceu a II Liga com a equipa B e orientou a A de forma interina, Luís Castro afirmou-se, em definitivo, como treinador principal no Rio Ave. Seguiram-se Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Shakthar Donetsk e Al Duhail.