Jermain Defoe anuncia reforma dois meses depois de regressar ao Sunderland

"Estreei-me como profissional aos 17 anos de idade, em 1999, e sinto que agora é a altura certa para me retirar. Tive uma carreira incrível e conheci pessoas fantásticas. O futebol continuará sempre no meu sangue e dá-me enorme orgulho e satisfação recordar a carreira abençoada que tive. Agora, quero desfrutar com os meus amigos e família, antes de avançar para o próximo passo na minha carreira", escreveu.

Carreira de grande sucesso



Ao longo de 22 anos de carreira, Defoe representou clubes de renome como West Ham, Tottenham, Portsmouth, Bournemouth e Rangers (Escócia), além do Sunderland, equipa com que pendura as botas.

Passou dez anos nos Spurs, com 143 golos e 32 assistências em 362 jogos. Nos Black Cats, que representou em duas ocasiões - a última desde janeiro até agora -, num total de quatro épocas, apontou 37 golos em 100 jogos. Foi 57 vezes internacional por Inglaterra, com dois golos.

Defoe tornou-se um ídolo dos adeptos do Sunderland por ter ajudado a equipa, com muitos golos, a assegurar a manutenção na Premier League, em duas das três épocas em que esteve no Stadium of Light.

O regresso em janeiro, para disputar a League One, terceira divisão do futebol inglês, foi anunciado com pompa e circunstância. No entanto, ao fim de sete jogos, o histórico clube do Nordeste já não poderá contar com o antigo internacional inglês na luta pela subida à II Liga.