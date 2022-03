Há dois portugueses nomeados para melhor golo do mês da Premier League

Cristiano Ronaldo e Rúben Neves estão nomeados para o prémio de melhor golo do mês de março na Premier League.

O avançado do Manchester United vai a votos com um forte disparo de fora da área frente ao Tottenham. O médio do Wolverhampton Wanderers disparou, em jeito, dentro da área, para um grande golo ao Watford.

Ronaldo esteve, igualmente, na discussão do prémio de melhor golo de fevereiro. Contudo, foi Wilfried Zaha, do Crystal Palace, que venceu.

Também estão nomeados Reece James (Chelsea), Chucho Hernández (Watford), Gabriel Martinelli (Arsenal), Bruno Guimarães (Newcastle United), Kai Havertz (Chelsea) e Timothy Castagne (Leicester City).

A votação é realizada junto dos adeptos, no site da Premier League.

Golos nomeados: