Coreia do Sul de Paulo Bento vence Irão e assume primeiro lugar

Paulo Bento liderou a seleção da Coreia do Sul à sétima vitória consecutiva e garantiu o primeiro lugar do grupo A de qualificação para o Mundial 2022, com um triunfo, por 2-0, diante do Irão.

Com as duas seleções já apuradas para o Qatar, os sul-coreanos, que não venciam a seleção iraniana desde 2011, foram superiores. Son Heung-min, avançado do Tottenham, inaugurou o marcador no tempo de compensação da primeira parte. O resultado ficou selado aos 63 minutos, por intermédio de Kim Young-Gwon.

A Coreia do Sul, que não falha um Mundial desde 1982, volta a jogar, na terça-feira, contra os Emirados Árabes Unidos. No mesmo dia, o Irão, que não conta com Mehdi Taremi, do FC Porto, infetado com Covid-19, defronta o Líbano.

Os iranianos vão para a terceira presença consecutiva em fases finais do Campeonato do Mundo, um recorde para o país.