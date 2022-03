Dono do City compra 11.º clube

O City Football Group compra mais um clube, agora o NAC Breda, dos Países Baixos, e são agora 11.

“O City Football Group, que já tinha uma longa colaboração com o NAC, chegou a acordo para a compra esta semana, acordo esse que está sujeito à aprovação do conselho fiscal, da Fundação NOAD, do KNVB e do município de Breda”, revela o comunicado.

O City Football Group é dono de Manchester City (Inglaterra), Girona (Espanha), Troyes (França), Lommel (Bélgica), NAC Breda (Países Baixos), New York City FC (EUA), Club Atletico Torque (Uruguai), Melbourne City FC (Austrália), Mumbay City FC (Índia), Sichuan Jiuniu (China) e Yokohama F Marinos (Japão).