Chelsea pode vender bilhetes para a Champions, mas dinheiro fica para a UEFA

O Chelsea está autorizado a vencer bilhetes para o jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, a 12 de abril.

O governo britânico aprovou um alívio nas sanções ao clube inglês detido pelo russo Roman Abramovich, que tem ligações a Vladimir Putin.

Segundo a agência AP, as receitas ficam a cargo da UEFA.

Também está permitida a venda de bilhetes para as meias-finais da Taça de Inglaterra, com o Crystal Palace, no dia 16 de abril.

Quanto aos desafios da liga inglesa, em casa, os ingressos estão limitados aos adeptos visitantes.