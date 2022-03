Só Neymar e Messi ganham mais do que Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo é o terceiro jogador de futebol mais bem pago da Europa, segundo dados revelados, esta terça-feira, pelo jornal francês "L'Équipe".

O internacional português, do Manchester United, que aufere cerca de 2,63 milhões de euros brutos por mês, só é superado pelo brasileiro Neymar, com 4,083 milhões, e o argentino Lionel Messi, com 3,374 milhões, ambos do Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo é o único português entre os mais bem pagos das cinco principais ligas da Europa.

Domínio dos habituais multicampeões

Na Premier League, CR7 é seguido de Kevin de Bruyne (Manchester City) e David De Gea, Jadon Sancho e Raphael Varane, todos do United.

Na Bundesliga, o líder é Robert Lewandowski, com dois milhões brutos por mês, num "top-5" inteiramente composto por jogadores do Bayern de Munique: Manuel Neuer, Thomas Muller e Joshua Kimmich, e Kingsley Coman, Lucas Hernández e Leroy Sané.

Em Espanha, o líder é Gerard Piqué, do Barcelona, com 2,33 milhões de euros. Seguem-se Gareth Bale e Eden Hazard, ambos do Real Madrid, Sergio Busquets (Barcelona), e David Alaba (Real) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Na Serie A, é o argentino Paulo Dybala, da Juventus, que surge em primeiro lugar, com 1,13 milhões de euros. Depois, há Wojciech Szczesny e Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic, e Kalidou Koulibaly e Alex Sandro. Só Koulibaly, do Nápoles, não pertence à Juventus.

Na Ligue 1, o "top-5" é todo do PSG: Neymar, Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos e Marco Verratti e Achraf Hakimi.