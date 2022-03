Entre o Palmeiras e a saída. Abel Ferreira já decidiu

Abel Ferreira tem uma proposta do Palmeiras para renovar, contudo também tem atraído interesse pela Europa. A decisão sofre o futuro está tomada, garante o treinador, que, no entanto, não quer já revelá-la.

Em entrevista ao canal brasileiro TV Cultura, o treinador português, que também tem sido associado ao Benfica, salientou que, antes de tornar pública a decisão, terá de comunicá-la aos jogadores do Palmeiras.

"Estou aqui no Brasil sem minha família. Estou aqui sozinho. A minha família aqui são os meus jogadores. Eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que tenho uma proposta do Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila [Pereira, presidente do Palmeiras] na sexta-feira. Houve uma proposta oficial. Uma conversa muito sincera, frontal, como eu gosto, entre mim e a Leila", contou.

Abel, de 43 anos, sublinhou que deve o sucesso no Brasil - conquistou uma Taça do Brasil, uma Recopa Sul-americana e duas Libertadores em dois anos - aos jogadores. Por isso a insistência em ser-lhes fiel: "A minha decisão está tomada, mas vou dizer primeiro aos jogadores."