Wolverhampton prolonga contrato com Toti Gomes

O português Toti Gomes renovou contrato com o Wolverhampton por 5 anos, válido agora até 2027.

O central de 23 anos foi contratado em 2020 para os “lobos”, tendo sido emprestado ao Grasshopper, da Suíça, onde jogou por pouco mais de uma época.

Bruno Lage rasgatou o defesa em janeiro e estreou-se contra o Southampton. Sete dias depois voltaria a ser titular contra o Brentford, mas desde então não voltou a disputar nenhum minuto no principal escalão do futebol inglês.

Em Portugal, o central e lateral-esquerdo fez a sua formação no Fontainhas e no GDS Cascais, de onde saiu para o Estoril Praia, completando a sua formação nos estorilistas. Transferiu-se para o Wolverhampton com apenas três jogos disputados pela equipa sénior, na II Liga.

O conjunto orientado por Bruno Lage, que perdeu neste fim-de-semana, continua a fazer uma boa campanha na Premier League, estando no oitavo lugar da liga, a 5 dos postos de competições europeias