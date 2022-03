Tiago Tomás decide pelo Estugarda a velocidade recorde

Tiago Tomás foi decisivo na vitória do Estugarda frente ao Augsburgo, ao marcar o golo da vitória (3-2), e estabeleceu um novo recorde. O avançado português estabeleceu o recorde de velocidade máxima do clube, esta temporada, ao atingir os 35,58 km/h num "sprint" durante a partida da jornada 27 do campeonato alemão. Tomás foi, inclusivamente, o jogador mais rápido da ronda.

O seu registo, de acordo com as estatísticas oficiais da Bundesliga, é o 12.º da temporada, numa tabela encabeçada por Jeremiah St. Juste, do Mainz, que já correu a 36,63 km/h.