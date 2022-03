Juventus confirma saída de Dybala

A Juventus confirmou que Paulo Dybala vai deixar o clube no final da temporada, a custo zero.

O internacional argentino termina contrato e a Juventus não fez proposta para a renovação. O anúncio foi feito por Maurizio Arrivabene, diretor-executivo da Juventus.

"Tivemos uma abordagem muito sincera. Com a entrada do Vlahovic, o Paulo deixou de estar o centro do projeto. Foi esta a decisão. A chegada do Vlahovic mudou a estrutura da equipa e o projeto da Juventus passou por algumas mudanças. Parte dessas mudanças dizem respeito ao contrato de Dybala que não foi renovado", disse.

Dybala esteve perto de renovar no início da época, mas depois do investimento em Vlahovic em janeiro, caso renovasse agora, teria de ser por valores muito mais reduzidos.

"Não teria sido fácil para a Juventus fazer uma oferta mais baixa. Paulo passou sete anos da sua carreira connosco, uma oferta desse tipo não teria mostrado o respeito que temos por ele. Os parâmetros em outubro foram diferentes. É importante sublinhar que a direção não toma decisões contra a Juventus, mas sim a favor do clube", termina.

Dybala, de 28 anos, está na Juventus desde 2015, quando trocou o Palermo pela "Vecchia Signora". No total, marcou 113 golos em 283 jogos disputados.