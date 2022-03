Gastroenterite tira Ederson da seleção brasileira

Ederson, guarda-redes do Manchester City, foi dispensado da seleção brasileira por ter sido diagnosticado com uma gastroenterite.

Para o lugar do antigo guardião do Benfica, o selecionador Tite convocou Everson, do Atlético Mineiro.

O guarda-redes, de 31 anos, pode estrear-se na seleção do Brasil, onde não soma qalquer internacionalização. Everson junta.se à seleção brasileira na quarta-feira, depois do jogo frente à Caldense, para a meia-final do campeonato mineiro.

Esta é a terceira alteração da convocatória da seleção brasileiro. Raphinha, por Covid-19, e Gabriel Magalhães, por motivos pessoais, já tinham saído da convocatória.

O Brasil recebe o Chile na quinta-feira e vai até à Bolívia a 30 de março, jogos de qualificação para o Mundial 2022. A seleção canarinha já garantiu a presença na prova.