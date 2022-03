Depois de ter eliminado o FC Porto da Liga Europa, o Lyon empatou 0-0 em casa do Reims e voltou a tropeçar na liga francesa.

Este é o segundo jogo consecutivo da equipa de Peter Bosz sem vencer.

Com mais este empate, o Lyon subiu aos 42 pontos e está agora a seis do quinto lugar. Já o Reims é 12.º, com 36 pontos.