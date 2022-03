Depois da eliminação com o Braga, Mónaco vence PSG

O Paris Saint-Germain sofreu uma pesada derrota em casa do Mónaco, por 3-0, depois da equipa do principado ter sido eliminada da Liga Europa pelo Braga na quinta-feira.

Ben Yedder abriu o marcador aos 25 minutos e o resultado manteve-se em 1-0 até à segunda parte. Kevin Volland dilatou vantagem, aos 68, e Ben Yedder bisou de penálti a fechar, aos 84 minutos de jogo.

Pochettino alinhou de início com dois internacionais portugueses: Nuno Mendes, que saiu aos 77 minutos, e Danilo Pereira. No Mónaco, Gelson Martins foi também titular e substituído aos 64 minutos.

Apesar da dura derrota, o PSG continua líder isolado, com 65 pontos, mais 13 do que o Rennes, que é segundo classificado. O Mónaco sobre várias posições até ao sétimo posto, com 44 pontos, e continua a lutar pelos lugares europeus.