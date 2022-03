Atenção Braga. Rangers ganha com remontada

O Rangers venceu o Dundee, por 2-1, em partida da jornada 31 da liga escocesa.

O adversário do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa ganhou com reviravolta, depois de ter sofrido um golo logo aos seis minutos.

Antes da remontada, Tavernier ainda falhou um penálti, aos 42 minutos.

Na segunda parte chegaram os golos, apontados por Aaron Ramsey e Connor Goldson.

Com este triunfo, os comandados de Giovanni van Bronckhorst mantêm o segundo lugar no campeonato a três pontos do líder Celtic.

As partidas contra o Sp. Braga estão marcadas para 7 e 14 de abril.