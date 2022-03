Sporting de Braga com oportunidade de desforra frente ao Rangers

O Sporting de Braga tem uma oportunidade de desforra frente ao Rangers nos quartos de final da Liga Europa.

Minhotos e escoceses defrontaram-se apenas duas vezes na história, na eliminatória dos 16 avos de final da prova em 2019/20. Na altura, o Rangers de Steven Gerrard venceu as duas partidas.

A primeira mão, em Ibrox, terminou com triunfo do Rangers por 3-2. Fransérgio e Abel Ruiz marcaram para o Braga, que esteve a vencer por 2-0, mas permitiram a reviravolta, com "bis" de Hagi e Aribo.