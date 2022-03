Peter Bosz. “Jogámos melhor no primeiro jogo”

O treinador do Lyon ficou feliz com a qualificação para os quartos de final da Liga Europa, às custas do FC Porto.

"Estivermos muito abertos, sofremos o empate a seguir. Final do jogo foi bastante quente, não concretizámos as nossas ocasiões. Houve bolas fáceis que demos ao adversário, mas pedi sempre mais presença no jogo e nos duelos de um para um”, disse Peter Bosz.

O técnico acrescentou: “Jogámos melhor no primeiro jogo, que foi mais aberto, este foi mais complicado, mas o nosso estado de espírito levou-nos a passar".

Olhando para a exibição dos dragões, Bosz referiu: "Eles tiveram uma grande ocasião que não defendemos bem, mas só. No final podíamos ter marcado o segundo golo e tínhamos evitado o final quente e estado mais tranquilos, mas defendemos sempre bem".

O FC Porto empatou 1-1 em Lyon e caiu na Liga Europa depois da derrota 1-0 no Dragão.