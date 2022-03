Otamendi regressa à convocatória da Argentina

Nicolás Otamendi, do Benfica, integra a lista de 33 convocados da seleção da Argentina, divulgada esta sexta-feira, para defrontar Venezuela e Equador, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

Os argentinos já têm o apuramento para o Qatar garantido, no entanto, nem assim o selecionador, Lionel Scaloni, prescinde do capitão e maior estrela, Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, ou de Otamendi.

Trata-se de um regresso para o central do Benfica, de 34 anos, que falhou os jogos com Chile e Colômbia, por estar a recuperar da Covid-19.

A Argentina recebe a Venezuela a 25 de março e visita o Equador quatro dias depois. A seleção "albiceleste" está no segundo lugar da qualificação sul-americana para o Mundial, com 35 pontos, a quatro do líder, o Brasil. São as duas únicas seleções da CONMEBOL que já têm bilhete.