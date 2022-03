Itália estreia ex-Estoril e Vitória na lista para o "play-off"

Há duas estreias nos convocados da Itália para o "play-off" do Mundial 2022, em que os campeões europeus podem cruzar-se com Portugal.

Os ítalo-brasileiros João Pedro Galvão, do Cagliari, que já passou por Vitória de Guimarães (2010/11) e Estoril (2013/14), e Luiz Felipe, da Lazio, são os dois estreantes na lista de 33 nomes de Roberto Mancini.

João Pedro leva dez golos e quatro assistências em 30 jogos pelo Cagliari, esta época. O avançado, nascido em Ipatinga, em Minas Gerais, no Brasil, está no clube, de que é capitão, desde setembro de 2014. No Vitória, por empréstimo do Palermo, fez apenas seis jogos. No Estoril, que deixou, ao fim de uma época, para assinar pelo Cagliari, por 1,5 milhões de euros, registou um total de dez golos e duas assistências em 45 encontros.

Entre Portugal e Itália, pelo menos um ficará a ver o Mundial do Qatar pela televisão. A seleção nacional defronta a Turquia na meia-final, ao passo que os transalpinos medem forças com a Macedónia do Norte, ambos a 24 de março. Se vencerem, encontrar-se-ão no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, para a final do "play-off".

Lista de convocados da Itália:





Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Génova);

Defesas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (AC Milan) , Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (AS Roma);

Médios: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (PSG);

Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).