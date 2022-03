Duelo português no Paulistão. Abel Ferreira vence Vítor Pereira

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, recebeu e venceu o Corinthians, de Vítor Pereira, por 2-1, em jogo a contar para o campeonato paulista.

Raphael Veiga abriu o marcador para a equipa da casa, de penálti, aos 29 minutos. O resto dos golos ficaram reservados para o segundo tempo, com Róger Guedes a igualar a partida também de grande penalidade, aos 61 minutos de jogo.

Danilo, jovem promessa da formação do Palmeiras, decidiu o jogo, com o golo da vitória aos 69 minutos de jogo.

O Corinthians continua a liderar o grupo A do Paulistão, apesar da derrota, com 20 pontos em 11 jogos disputados. O Palmeiras está invicto e lidera o grupo C, com 29 pontos.

No final do jogo, Vítor Pereira afirma que não tem "uma varinha mágica" e destaca o trabalho feito por Abel Ferreira nas últimas duas temporadas.

"Foram dois clássicos jogados, um com três dias de trabalho e outro com duas semanas, contra um clube que tem dois anos de trabalho. O Palmeiras tem dois anos de trabalho, nós temos duas semanas. Não é fácil construir um processo de jogo. Não faço milagres, não tenho uma varinha mágica nem sou mágico", disse.

Já Abel Ferreira, do Palmeiras, elogia a postura do público nas bancadas: "Hoje o 'chiqueiro pegou fogo'. Senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Já que exigem que a equipe mantenha essa atitude, o que interessa para a família palmeirense é que estejamos todos juntos, a equipe, a direção e os adeptos".