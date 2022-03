Alemanha. Jogo adiado após árbitro levar com copo de cerveja

O Bochum-Borussia Monchengladbach, a contar para a 27.ª jornada da Liga alemã, foi cancelado, esta sexta-feira, depois de um árbitro assistente ter sido atingido por um copo de cerveja, atirada das bancadas.

Corria o minuto 70, quando a equipa visitante vencia por 0-2, quando Christian Gittelman foi atingido pelo copo de plástico, cheio de cerveja. Depois de atirar o objeto para longe, ajoelhou-se e, depois, recolheu aos balneários. O árbitro principal acompanhou-o e suspendeu o jogo.

O incidente levou a que os próprios jogadores do Bochum protestassem duramente com os adeptos.

No Twitter, o Borussia lamentou as "ações inaceitáveis" que levaram ao adiamento do jogo. O Bochum classificou o comportamento do adepto em causa de "altamente embaraçoso" e "extremamente estúpido", tendo desejado as melhoras ao árbitro assistente.

Ainda não há nova data para o jogo.