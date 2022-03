Português apresenta proposta para comprar o Chelsea

Ricardo Santos Silva é um empresário português, empreendedor na área da tecnologia. Foi galardoado com o Prémio de Empreendedor do Ano 2019 pela Presidência da República Portuguesa.

Segundo a BBC e o jornalista Matt Law, do "The Telegraph", a proposta para adquirir o clube de futebol de Roman Abramovich é de 2,3 mil milhões de euros.

Abramovich tem o Chelsea à venda, mas as sanções contra a Rússia e oligarcas russos no âmbito da invasão à Ucrânia congelou o negócio.



Na quarta-feira, os donos dos Chicago Cubs, da Liga norte-americana de basebol (MLB), também manifestaram interesse em adquirir o clube inglês. A família Ricketts comunicou a vontade de liderar um grupo de investimento que faça até sexta-feira uma proposta formal pelo emblema da Premier League.

O clube londrino, detentor da Liga dos Campeões, já originou interesse de um consórcio que inclui multimilionários suíços e um dos donos dos Los Angeles Dodgers, também do basebol, assim como do empresário britânico do ramo do imobiliário Nick Candy.