Bebé e Jovane Cabral convocados para a seleção de Cabo Verde

Bebé é o nome de maior destaque na última convocatória da seleção de Cabo Verde. O antigo internacional sub-21 por Portugal, agora com 31 anos, poderá estrear-se a nível sénior de seleções por aquele país africano.

É a primeira chamada do avançado nascido no Cacém e que joga no Rayo Vallecano. Manchester United e Benfica, clube pelo qual foi campeão nacional, são dois dos pontos mais altos na carreira de Bebé. O avançado passou, ainda, por Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, onde não chegou a fazer qualquer jogo oficial, devido à transferência para Old Trafford, Rio Ave, Paços de Ferreira, Córdona e Eibar.

Há mais nomes sonantes na convocatória de Pedro Bubista, para os particulares que a equipa vai realizar na Europa com Guadalupe, Liechtenstein e San Marino. Jovane Cabral, que já tem uma internacionalização por Cabo Verde, mas ainda pode jogar por Portugal, também está na lista de eleitos.

João Correia, lateral do Chaves, e Iuri Tavares, que esta época já se estreou pela equipa principal do Vitória, espreitam, tal como Bebé, a estreia pela seleção africana. Ambos nasceram em Portugal, mas tem nacionalidade cabo-verdiana.

Na lista de 34 jogadores há vários atletas com passagem pelo futebol nacional, sendo que Márcio Rosa (Montalegre), João Paulo (Feirense), João Correia (Chaves), Cláudio Tavares (União de Santarém), Kevin Pina (Chaves), Nuno Borges (Casa Pia), Vasco Lopes (Farense), Gilson Tavares (Estoril) e Iuri Tavares (Vitória de Guimarães) estão, atualmente, em clubes portugueses.