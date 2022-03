Villarreal elimina Juventus e está nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Villarreal operou a grande surpresa dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa espanhola derrotou a Juventus, em Turim, por 0-3, e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois da igualdade a um golo na primeira mão, em Espanha a Juventus assumiu as rédeas do jogo e foi atacando de todas as formas e feitios. Esbarrou no muro da defesa "amarilla" e no guarda-redes, Geronimo Rulli.

Aos 77 minutos, Francis Coquelin foi rasteirado na área, por trás, por Daniele Rugani. Foi o videoárbitro (VAR) que descortinou o penálti; Davide Massa foi ver as imagens e concordou. Na conversão, Gerard Moreno não perdoou.

A perder, a Juventus carregou, contudo, num contra-ataque, aos 85 minutos, o Villarreal ganhou um canto. Bola para a área e Pau Torres cabeceou para o fundo das redes, "matando" o jogo. Já em tempo de descontos, Matthijs de Ligt levou a mão à bola e o VAR voltou a não deixar passar. Chamado a bater, Arnaut Danjuma fez o 0-3.

A Juventus é eliminada nos oitavos de final pela terceira época consecutiva (Ajax e FC Porto nas duas temporadas anteriores). O Ajax avança para os "quartos" e poderá defrontar o Benfica, além de Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Chelsea.