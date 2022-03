Lyon entra em modo Liga Europa. "Somos mais consistentes aqui"

Peter Bosz, treinador do Lyon, assume que a equipa é muito mais consistente na Liga Europa do que no campeonato, sem entender o motivo.

Depois de ter batido o Porto por 1-0, no Estádio do Dragão, o Lyon foi goleado em casa pelo Rennes, por 4-2. Bosz volta a mudar o "chip" e aponta aos quartos de final.

"A equipa é mais consistente na Liga Europa do que no campeonato, isso é um facto. É difícil explicar porquê. Aparentemente não estamos estáveis. Faremos tudo para nos apurarmos, temos a nossa qualidade e espero que amanhã isso se veja, porque precisamos para nos qualificarmos", disse, em conferência de imprensa.

Bosz "não esquece o que aconteceu no domingo", mas é preciso focar no Porto, "uma grande equipa e isso também não nos podemos esquecer".

"O Porto é uma equipa que joga sempre ao ataque. Estamos a vencer por 1-0 e eles vão atacar. Estamos a preparar-nos para todas as eventualidades", prevê.

O Lyon, décimo classificado da Ligue 1, recebe o Porto na quinta-feira, às 20h00, depois de ter vencido a primeira mão, no Dragão, por 1-0. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.