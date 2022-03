Jota ajuda Liverpool a bater Arsenal e encostar-se ao City

Diogo Jota foi fundamental na vitória do Liverpool no terreno do Arsenal, por 0-2, esta quarta-feira, que permite à equipa de Jurgen Klopp colocar-se a apenas um ponto do líder Manchester City na Premier League.

Aos 54 minutos, Diogo Jota recebeu a bola na meia-direita do seu meio-campo ofensivo, correu, correu, entrou na área, voltou a correr e disparou cruzado ao poste mais próximo, para o primeiro golo do encontro.

Oito minutos depois, numa jogada de insistência pela esquerda, Andy Robertson cruzou para o primeiro poste e Firmino desviou para o golo.

Com este triunfo, o Liverpool isolou-se ainda mais no segundo lugar e colocou-se a um ponto do líder, o City. O Arsenal é quarto classificado, com menos oito pontos e um jogo do que o terceiro, o Chelsea, e mais um ponto e menos dois jogos do que o quarto, o Manchester United.