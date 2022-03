Chelsea volta a derrotar Lille e está nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Chelsea voltou a derrotar o Lille, esta quarta-feira, desta vez por 0-2, em França, e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Os franceses, com os portugueses José Fonte, Tiago Dajaló e Xeka no onze titular - Renato Sanches está lesionado -, ainda ameaçaram a reviravolta, com um golo de Burak Yilmaz, ao minuto 38, de grande penalidade, a castigar uma mão na bola de Jorginho, na área.

Porém, ainda antes do intervalo, Christian Pulisic empatou e quase "matou" a eliminatória: o Lille teria de marcar dois golos para passar. Aos 71 minutos, César Azpilicueta confirmou a vitória inglesa.

O Chelsea poderá defrontar o Benfica, além de Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Villarreal. O sorteio está marcado para sexta-feira, às 11h00, em Nyon, na Suíça.