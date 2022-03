Burki deixa o Dortmund e vai jogar na MLS

O St. Louis City anunciou a contratação do guarda-redes Roman Burki, que deixa o Dortmund no final da temporada.

O suíço de 31 anos não fez qualquer jogo este época no clube alemão e está afastado das opções do treinador. No final da época, assinará contrato até ao final de 2025 com o clube que entra na MLS na próxima época.

"O Dortmund agradece ao Burki por estes sete anos em que deu sempre o seu máximo. É um grande profissional e venceu grandes títulos connosco", disse Michael Zorc, diretor desportivo do Dortmund.

Burki chegou ao Dortmund em 2015, depois de passagens pelo Friburgo e Grasshoppers.