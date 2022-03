Treinador do Lille descarta Renato por lesão e elogia Fonte

O treinador do Lille OSC assumiu, esta terça-feira, que não poderá Renato Sanches no próximo jogo, por lesão, e fez um grande elogio a José Fonte.

"Renato Sanches está lesionado. Preferíamos poder contar com ele, mas temos outras opções", referiu Jocelyn Gourvennec, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos ingleses do Chelsea, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Renato deverá falhar o "play-off" de acesso ao Mundial 2022. O médio já ia, de qualquer forma, faltar à meia-final, diante da Turquia, a 24 de março, no Estádio do Dragão, devido a castigo. Resta saber se Fernando Santos o convocará, na quinta-feira, a pensar numa possível presença na final, cinco dias depois, diante de Itália ou Macedónia do Norte.

José Fonte é um exemplo aos 38 anos

O Lille conta com vários jovens no plantel, mas também jogadores mais experientes, como José Fonte, o turco Burak Yilmaz e o francês Benjamin André. O treinador destacou que "os mais novos podem apoiar-se nos líderes", para um jogo que se afigura complicado para os franceses.

Fonte, em específico, que aos 38 anos leva 38 jogos pelo Lille, sempre como titular, esta época, mereceu um enorme elogio de Gourvennec.

"O José é um exemplo. Vai fazer 39 anos no final do ano. Nunca vi algo assim na minha carreira. Não falta a um único treino, a um único jogo. A sua exemplaridade influencia o resto do plantel. Ele melhorou com os anos. É um competidor nato", enalteceu o técnico francês.

Na primeira mão, em Londres, o Chelsea bateu o Lille por 2-0. O segundo jogo realiza-se na quarta-feira, às 20h00, no Estádio Pierre Mauroy.