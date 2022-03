TAS mantém exclusão dos clubes e seleções russos das provas UEFA até decisão final

Os clubes e seleções russos vão continuar fora das provas da UEFA até o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) chegar a uma decisão sobre a legitimidade da sua exclusão na sequência da guerra na Ucrânia.

A UEFA excluiu todos os clubes e seleções russos das suas provas. A Federação Russa de Futebol (RFS) recorreu e pretendia que tivesse efeitos suspensivos, no entanto, o TAS não acedeu ao pedido.

O TAS refere, ainda, que deverá anunciar a decisão no final da semana.

A Rússia continua afastada do "play-off" do Mundial masculino e da fase final do Euro feminino. O Spartak de Moscovo fica fora da Liga Europa.