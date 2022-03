Sem poder vender bilhetes, Chelsea quer jogar em Middlesbrough à porta fechada

"É importante que o jogo se realize, mas vamos pedir à direção da federação que o jogo seja à porta fechada por motivos de integridade desportiva. O Chelsea reconhece o enorme impacto no Middlesbrough e nos seus adeptos, mas acreditamos que é a decisão mais justa", pode ler-se no comunicado.

Abramovich tinha anunciado no início do mês que iria vender o clube campeão da Europa e do mundo de futebol, "devido à atual situação", em que a Rússia invadiu a Ucrânia, prometendo reverter os lucros para as vítimas do conflito.

Petr Cech, diretor técnico do Chelsea, e Thomas Tuchel, treinador da equipa de futebol, já manifestaram incerteza sobre a sustentabilidade do clube a curto-prazo.

Roman Abramovich, de 55 anos, tem participações na metalúrgica Evraz, na Norilsk Nickel e é dono do Chelsea FC desde 2003. O visto de investidor no Reino Unido do russo expirou em 2018, ano em que obteve a nacionalidade israelita.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

O Middlesbrough-Chelsea está marcado para o dia 19 de março, próximo sábado, para os quartos de final da Taça de Inglaterra.