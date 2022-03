Hategan apita Lyon-Porto, Ekberg no Mónaco-Sporting de Braga

O romeno Ovidiu Hategan vai apitar o jogo entre Lyon e FC Porto, e o sueco Andreas Ekberg estará na receção do Mónaco ao Braga, da Liga Europa, informou a UEFA.

Na visita do FC Porto a Lyon, em jogo da segunda mão dos oitavos de final, Hategan, de 41 anos, contará com Mircea Mihail Grigoriu e Sebastian Gheorghe como árbitros assistentes, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o italiano Marco Di Belo.

Os dragões procuram frente ao Lyon, equipa em que joga o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, recuperar da derrota por 1-0 sofrida no Estádio do Dragão, num jogo em que Lucas Paquetá, aos 59 minutos, marcou para os franceses.

O árbitro romeno já dirigiu esta época o jogo entre o Atlético Madrid e o FC Porto (0-0) e a receção do Benfica ao Bayern Munique (0-4), ambas na Liga dos Campeões.

Também na quinta-feira, o Sporting de Braga defende no Principado do Mónaco uma vantagem de 2-0, com o sueco Andreas Ekberg a ter como árbitros assistentes Mehmet Culum e Fredrik Klyver, e no VAR o holandês Kevin Blom.

Já na Liga Conferência Europa, que decorre também na quinta-feira, não estão equipas portuguesas, mas o árbitro luso Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo entre os suíços do Basileia e os franceses do Marselha.



Artur Soares Dias contará com Paulo Soares e Rui Tavares como assistentes, e Tiago Martins será o quarto árbitro.