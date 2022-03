Figo e Rangers juntam lendas do futebol mundial pela solidariedade

Algumas antigas estrelas do futebol mundial vão reunir-se, a 26 de março, em Glasgow, Escócia, num jogo solidário promovido pela Fundação Luís Figo e pelo Rangers.

Kaká, Roberto Carlos, Júlio César, Éric Abidal, Robert Pirès, Iván Córdoba, Maxwell, David James, Míchel Salgado, Roy Makaay, Christian Karembeu, Pedrag Mijatovic e Claude Makélélé, entre outros, juntam-se aos portugueses Ricardo Quaresma, ainda no ativo, Nuno Gomes, José Bosingwa e Luís Figo.

O estádio Ibrox será o palco do "Weekend of Legends" ("Fim de Semana das Lendas", em português), a propósito da celebração dos 150 anos do clube escocês. Parte das receitas obtidas serão atribuídas a projetos sociais selecionados pela Fundação Luís Figo e pelo Rangers Football Club.

"Estou ansioso para capitanear uma equipa que incluirá ex-vencedores do Mundial, do Europeu e da Liga dos Campeões, e também antigas Bolas de Ouro. Mas o melhor de tudo será que, durante o fim de semana, serão angariados fundos importantes para a minha Fundação, o que nos ajudará a prosseguir com a nossa missão", disse Luís Figo, citado pela assessoria de imprensa.

Figo será o capitão da equipa World Legends. O treinador dos escoceses, Giovanni van Bronckhorst, fará parte da formação do Rangers Legends - regressa ao campo onde viveu momentos de glória enquanto jogador.