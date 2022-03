Eriksen regressa à seleção nove meses depois da paragem cardíaca

Christian Eriksen está de regresso aos convocados da seleção da Dinamarca, cerca de nove meses depois da paragem cardíaca no Euro 2020, frente à Finlândia.

O médio recuperou totalmente, rescindiu contrato com o Inter de Milão, uma vez que é proibido jogar em Itália com um desfibrilador implantado, e voltou ao ativo na Premier League.

Eriksen quer estar no Mundial do Qatar e com apenas três jogos e uma assistência desde o incidente em Copenhaga volta aos convocados da seleção que foi semi-finalista do Europeu.

O jogo mais longo do Europeu

No dia 12 de junho de 2021, Christian Eriksen caiu inanimado ao minuto 43 do segundo jogo do Euro 2020, entre Dinamarca e Finlândia.

O internacional dinamarquês recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, e recuperou a consciência ainda antes de ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0. A Dinamarca chegaria às meias-finais.

Eriksen, de 30 anos, soma 36 golos em 109 internacionalizações pela Dinamarca.

A seleção dinamarquesa vai fazer dois amigáveis de preparação para a fase final do Mundial 2022, que a Dinamarca assegurou qualificação direta, frente à Holanda e Sérvia.