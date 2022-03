Depois de fugir da Ucrânia, Nélson Monte é reforço do Almería

Nélson Monte foi oficializado como reforço do Almería, da segunda divisão espanhola, num contrato até ao fim da época.

O português que fugiu da Ucrânia após o início da invasão russa suspendeu o seu contrato com o Dnipro, originalmente válido até 2023, ao abrigo da regra da FIFA, que abriu o mercado para estrangeiros que alinhassem na Ucrânia ou Rússia.

Monte, de 26 anos, vai ser reforço até ao final da temporada do clube da segunda divisão, que tem dirigentes portugueses e ainda Dyego Sousa na equipa.

O defesa foi formado no Rio Ave e jogou no clube de Vila do Conde até à temporada passada. Terminou contrato e rumou à Ucrânia, onde fez apenas nove jogos antes de fugir do país.