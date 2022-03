Chelsea quer jogar à porta fechada, Middlesbrough acha "extremamente irónico"

O Middlesbrough acha "extremamente irónico" que o Chelsea alegue "verdade desportiva" para pedir que o jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra seja sem adeptos.

O Chelsea está a ser afetado pelas sanções impostas pelo governo inglês ao dono do clube, o russo Roman Abramovich. O clube não pode transferir jogadores nem vender bilhetes, o que significa que não terá apoio no jogo foram com o Middlesbrough.



Face a esta situação, o Chelsea pediu à Federação Inglesa que o jogo fosse à porta fechada. O Middlesbrough não aceita e considera irónico o pedido.

"Continuamos à espera de notificação foram da Federação, mas o Middlesbrough garante que vai resistir a esta ação do Chelsea de todas as maneiras. O Chelsea falar em "integridade desportiva" para pedir o jogo à porta fechada é extremamente irónico", pode ler-se na nota.

O clube considera que o Middlesbrough ser castigado pelas sanções impostas ao Chelsea "não só é extremamente injusto, como sem fundamento".