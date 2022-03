Antero Henrique é o novo diretor desportivo da liga do Qatar

Antero Henrique é o novo diretor desportivo do campeonato do Qatar, "QNB Stars League".

O dirigente português de 53 anos vai fazer parte do "processo de desenvolvimento contínuo para elevar os níveis dos clubes e vai prestar serviços aos clubes para descobrir treinadores e jogadores profissionais estrangeiros e contratá-los".

Antero estava fora do ativo desde 2019, quando deixou o cargo no Paris Saint-Germain. Antes, passou pelo FC Porto, onde esteve entre 2005 e 2017.

"Acredito que podemos alcançar as nossas aspirações, ambições e objetivos através do trabalho conjunto e da cooperação com vários parceiros, em especial os clubes, de forma a elevar o nível de competição no futebol e potenciar a marca de cada torneio, pois temos uma grande e única oportunidade", disse Antero, declarações reproduzidas pelos meios oficiais do organismo.

O dirigente português acrredita que "o futebol do Qatar dará um passo à frente e será tomado como exemplo de qualidade, organização e modelo de negócios sustentável".