Olá, Champions e seleção. Bruno Fernandes recupera da Covid-19

Bruno Fernandes está recuperado da Covid-19 e apto para ajudar o Manchester United e a seleção nacional.

Esta segunda-feira, o clube inglês deu conta de que o internacional português já treinou com os companheiros durante a manhã.

Bruno é, assim, opção para a receção ao Atlético de Madrid, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Também está preparado para ser, eventualmente, convocado por Fernando Santos para o "play-off" de acesso ao Mundial 2022.

A convocatória será anunciada na quinta-feira. Portugal defronta a Turquia, no Estádio do Dragão, no dia 23 de março, na meia-final. Se passar, receberá Itália ou Macedónia, cinco dias depois, no mesmo palco.