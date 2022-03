Inter empata e isola Milan

O Inter empatou 1-1 contra o Torino, em partida da jornada 20 da liga italiana.

A equipa de Turim marcou primeiro, por Bremer, mas Alexis Sanchez empatou aos 93 minutos.

O campeão italiano está em crise de vitórias: quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos.

Este empate deixa o Inter (que tem menos um jogo) no terceiro lugar da Série A, com 59 pontos, a quatro do líder Milan.

Também este domingo, a Roma, de José Mourinho, empatou 1-1 com a Udinese. O golo romano foi apontado por Pellegrini, de penálti, nos descontos.