O Milan venceu, por 1-0, o Empoli, em partida da jornada 29 da liga italiana.

O único golo foi apontado pelo central Kalulu, aos 19 minutos.

O português Rafael Leão foi titular e substituído, aos 83 minutos, por Ante Rebic.

Após este triunfo, o Milan é líder, à condição, do campeonato, com cinco pontos de avanço sobre o Inter que, no entanto, tem dois jogos em atraso.