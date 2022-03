João Félix marca na vitória do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid subiu isolou-se, à condição, no terceiro lugar do campeonato espanhol, esta sexta-feira, com uma vitória sobre o Cádiz, por 2-1.

O internacional português João Félix, que foi titular, abriu o marcador logo aos três minutos. Álvaro Negredo ainda empatou, aos 45, no entanto, para lá da hora de jogo, Rodrigo De Paul deu a vitória ao Atlético.

A equipa de Diego Simeone isola-se no terceiro lugar, com 51 pontos, mais três (e mais dois jogos) do que o Barcelona, quarto, e menos quatro (e mais um jogo) do que o Sevilha, segundo. O líder da La Liga, o Real Madrid, tem 12 pontos de vantagem sobre o Atlético e menos um jogo.