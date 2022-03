Bola de Ouro passa a ser entregue no fim da temporada

Esta reforma surge num ano de grandes mudanças no calendário do futebol, com o Mundial a decorrer fora do seu período tradicional - que abrangeria ainda esta época -, e a entrar já na seguinte, com a disputa a acontecer entre novembro e dezembro, no Catar.

A votação em masculinos será feita apenas por 100 votantes - ao contrário dos anteriores 170 -, correspondentes aos 100 primeiros países no "ranking" da FIFA, e em femininos é reduzida a metade, a 50 pessoas.

Uma mudança que a France Football justifica para garantir "a especialidade" de quem vota e o respetivo acesso a imagens.

Outro aspeto importante na escolha dos premiados tem a ver com as conquistas coletivas, que passam para um segundo plano, com a revista a querer privilegiar "a prestação individual" e o "caráter decisivo ou impressionante" dos candidatos.

Para a revista deixará de fazer sentido premiar a carreira de jogadores, evitando tornar a Bola de Ouro um "feudo".

Desde a sua criação, foram três os futebolistas portugueses a serem distinguidos com este troféu, o primeiro Eusébio, em 1965, depois Luís Figo, em 2000, e, finalmente, Cristiano Ronaldo, em 2008, 2016 e 2017.

Os atuais detentores do troféu são o argentino Lionel Messi e a espanhola Alexia Putellas. Entre 2010 e 2015, o troféu foi entregue em simultâneo com o prémio de melhor jogador da FIFA, com Cristiano Ronaldo a acumular as distinções em 2014 e 2013.