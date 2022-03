Anthony Lopes nomeado para melhor jogador da semana da Liga Europa

O internacional português Anthony Lopes, do Lyon, é um dos nomeados para melhor jogador da semana da Ligas Europa.

O guarda-redes esteve em destaque no Estádio do Dragão, no jogo frente ao FC Porto, ajudando o Lyon a vencer por 1-0 ao manter a baliza limpa com várias defesas.

Marcos Acuña, ex-Sporting, Luis Muriel, da Atalanta, e James Tavernier, do Rangers, são os outros nomeados para o prémio, vencido por Ricardo Horta na última semana europeia.

Para além do FC Porto, também o Sporting de Braga ainda está em prova e venceu o Mónaco por 2-0, em casa, na primeira mão da eliminatória.