Chelsea perde patrocinador das camisolas

O Chelsea vai entrar em campo, já esta quinta-feira, sem patrocinador na camisola.

A Three, empresa de telecomunicações, suspende o contrato com o clube inglês, o que implica deixar as camisolas e vários espaços no estádio. Em causa uma verba a rondar os 48 milhões de euros por ano.

Outros patrocínios, como a Nike, a Hyundai e a Hublot, estão a ponderar o que fazer no futuro com a ligação ao Chelsea.

A equipa, que Roman Abramovich quer vender, defronta o Norwich, para a Premier League.

O próprio negócio da futura venda está em suspenso.