Pedro Neto renova contrato com o Wolverhampton até 2027

O Wolverhampton Wanderers renovou contrato com Pedro Neto até 2027.

O extremo internacional português, que completa 22 anos esta quarta-feira, tinha contrato válido com o Wolves até 2025, assinado em novembro de 2020. Assinou por mais duas temporadas.

Pedro Neto chegou ao Wolves no verão de 2019, proveniente da Lazio, por 17,9 milhões de euros. Na temporada passada, apontou cinco golos e seis assistências em 35 jogos. Uma grave lesão tirou-o do Euro 2020 e da primeira metade da presente época. Regressou em fevereiro à competição e leva quatro jogos - o mais recente deles, no sábado, a titular.

Um regresso mesmo a tempo de ser opção para a seleção nacional no "play-off" de acesso ao Mundial 2022. Fernando Santos divulga, a 17 de março, a convocatória para a derradeira hipótese de apuramento.

Portugal defronta a Turquia no dia 25, no Estádio Dragão. Caso vença, disputará a final do mini torneio quatro dias depois, diante da Macedónia do Norte ou da campeã europeia Itália, também na casa do FC Porto.