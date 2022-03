Guardiola. “Estamos apurados”

O treinador do Manchester City realça o mais importante, após partida contra o Sporting para a Liga dos Campeões: “Estamos apurados”.

Pep Guardiola considera que a sua equipa começou “bem o jogo mas, na segunda parte, o golo anulado [Gabriel Jesus] deixou-nos adormecidos, lentos… Não atacámos bem os espaços, só com bola no pé mas, com o 5-0 a favor, também é difícil de outra forma”.

Em declarações à Eleven, o técnico espanhol acrescentou: “O Sporting não quis atacar, só jogar no contra-ataque, onde são perigosos, mas enfim, estamos apurados”.

Questionado sobre Bernardo Silva, Guardiola não deixou dúvidas: “O Bernardo é insubstituível e gostaria que continuasse aqui durante muitos anos”.

O catalão não quis depois alongar-se sobre o futuro na Champions.

Manchester City e Sporting empataram 0-0, depois do 5-0 para os ingleses na primeira mão. A equipa portuguesa cai da Champions.