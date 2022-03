Flamengo de Paulo Sousa define preço de alvo de Abel Ferreira

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, terá de abrir os cordões à bolsa para contratar o avançado Pedro ao Flamengo, de Paulo Sousa.

De acordo com o "UOL", o Flamengo pede 25 milhões de euros, mais Patrick de Paula e Gabriel Menino, como moedas de troca, para abrir mão do ponta de lança internacional brasileiro, de 24 anos.

Inicialmente, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 80% do passe de Pedro, mais o lateral e médio Menino. No entanto, não houve acordo e, perante as exigências do Flamengo, será difícil fazer negócio.

O "UOL" explica que o Flamengo não pretende reforçar um adversário direto no Brasileirão na Libertadores sem compensação condizente.

Comprado à Fiorentina no final de 2020, por 14 milhões de euros, Pedro tem contrato até dezembro de 2025 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O avançado é um alvo antigo de Abel, que recebeu garantias de reforço do plantel para ficar, pelo menos, mais um ano no Palmeiras.

No primeiro ano no Flamengo, ainda cedido pela Fiorentina, Pedro fez 23 golos e três assistências em 54 jogos. Em 2021, registou 18 golos e sete assistências em 46 jogos. Em 2022, leva três golos em sete partidas.